En mars dernier, j’ai été mis en contact avec un certain Remy Siu qui cherchait à faire traduire un jeu au nom bizarre, 1000xRESIST, vers le français, le coréen et le portugais du Brésil. On discute, on se met d’accord sur les tarifs, les délais, j’invoque les Warlocs, mon collectif de traducteurs de jeux vidéo, et le projet se met tout doucement sur les rails.

Les développeurs nous ayant envoyé des clés Steam pour nous familiariser avec le jeu, quand bien même j’ai le temps avant de me mettre à traduire, je me dis que je vais y jeter un œil. Je le lance, passe un menu très sobre, puis me retrouve face à une scène d’introduction dans des décors 3D minimalistes, avec des personnages style anime : deux femmes en talons aiguilles, l’une tue l’autre dans une scène qui est sûrement tragique mais pour laquelle on ne dispose d’aucun contexte. Mes préjugés débiles s’emparent de moi, je sens presque le mot « japoniaiseries » se dessiner sur mes lèvres, et…

… combien j’avais tort. 1000xRESIST est peut-être le jeu le mieux écrit et mis en scène auquel il m’a été donné de jouer.

Intime et politique#

L’intrigue de cette histoire science-fictionnelle étant très dense, non-linéaire, et une des grandes forces du jeu, je ne vais pas me lancer dans un résumé et me conterai de la situation initiale. Vous incarnez Qui-observe, une des sœurs au service de la MÈRE-DE-TOUTES, figure bienveillante quasi-divine qui règne sur le Verger, refuge futuriste d’une communauté féminine où chacune a une fonction et une couleur. Tout est très ritualisé dans cette société autarcique, assiégée par les mystérieux Occupants, mais tout va bien. Jusqu’à ce qu’un jour, une sœur s’écarte du droit chemin, et alors le monde n’est plus jamais pareil.

Je m’arrête là. Vous l’aurez compris, 1000xRESIST est un jeu essentiellement narratif. La partie « jeu » est d’ailleurs réduite à la portion congrue : pour l’essentiel, on se déplace dans des environnements et on parle à une galerie de personnages. On l’oublie cependant très vite, grâce à ses autres qualités : l’écriture, la mise en scène, le jeu des acteurs. L’équipe de sunset visitor 斜陽過客 vient du spectacle vivant, et ils ont commencé à créer 1000xRESIST lorsque le COVID faisait fermer les salles. Et ça se sent : les doublages sont d’une grande justesse, quel que soit le registre, et plusieurs scènes m’ont frappé par leur construction visuelle, le jeu sur la lumière, le positionnement dans l’espace, etc.

Ces grandes qualités sont au service d’une histoire éminemment originale, qui parle de lutte et d’oppression, de relations familiales et amoureuses, d’identité et d’immigration. Je n’ai jamais rien vu de tel, et je ne sais pas si je rencontrerai à nouveau une autre histoire semblable. 1000xRESIST est une démonstration chimiquement pure du fait que le personnel est politique. En allant chercher un récit profondément intime, le jeu touche à l’universel. Il m’accompagne depuis que je l’ai terminé, et je crois que j’y repenserai toujours.

(Et que j’écouterai longtemps sa bande originale.)

D’accord, mais et à traduire ?#

Je ne vais pas vous mentir, c’était compliqué. Un univers si dense, original et personnel, on a envie de lui rendre justice. Je me sentais presque responsable. Toute une mythologie à recréer, une terminologie à adapter, le rythme, l’humour, les allusions… C’était un travail aussi complexe que passionnant.

Un simple exemple, qui a valu de longues et véhémentes discussions au sein de notre équipe : les noms. Les cinq sœurs principales du Verger se nomment en anglais Watcher, Healer, Fixer, Knower, et Bang Bang Fire. Ce sont des noms mais aussi des fonctions, qui riment et font pour la plupart deux syllabes, ce qui leur donne un côté simple, naturel. Comment faire en français ? Comment conserver le rythme et la simplicité quand les mots sont tous plus longs, les terminaisons toutes différentes, et que les traductions possibles ont des ramifications sémantiques extrêmement variées ? (Oh et, si ça n’était pas assez compliqué : tous ces noms s’articulent dans un poème qui est constamment cité dans le jeu.)

C’était compliqué. Il y avait mille solutions, et on a fini par en choisir une (et vous savez laquelle si vous avez lu jusqu’ici avec attention). À titre personnel, j’apprécie beaucoup notre décision finale, mais ça montre une fois de plus qu’il n’y a pas de vérité en traduction : seulement des choix.

Une œuvre unique#

Ce projet m’a coûté beaucoup de temps et d’énergie, mais si c’était à refaire, j’y retounerais sans hésiter. C’est un bijou, et je dirai même que c’est un jeu nécessaire, terriblement pertinent dans l’époque politique qu’est la nôtre. Si vous êtes passé·e à côté parce que l’esthétique vous rebutait, ou parce que tout ce texte anglais vous faisait peur, j’espère que cet article vous aura donné envie d’aller outre vos préjugés, et que notre traduction fera honneur à une histoire à laquelle je tiens désormais beaucoup.

Pour terminer, j’aimerais remercier mes partenaires, aussi compétents que patients pendant mes questionnements et revirements :

Pour la version française : Meredith Lacuve, Elina Mâcon et Killian Nari à la traduction, Cécile Gindrat et Jaufré Vessiller-Fonfreide à la relecture.

Pour la version coréenne : Lester Hong-Gi et Geonwoo Park

Pour la version en portugais du Brésil : Amélia Molino et Rômulo Wehling

Je tiens aussi bien sûr à remercier toute l’équipe de sunset visitor 斜陽過客 qui a créé cette fantastique histoire, et qui nous a permis de traduire dans les meilleures conditions possibles (et merci bien sûr à l’éditeur Fellow Traveller, qui a toujours le nez pour les merveilles narratives).

Surtout, merci infiniment à Alex, sans qui toute cette belle aventure n’aurait pas eu lieu.

J’espère que ce jeu vous touchera autant qu’il m’a touché.

Hekki et grâce.

1000xRESIST est sorti le 9 mai 2024 sur Windows et Nintendo Switch. Les versions Playstation 5 et Xbox Series X/S sortent le mardi 4 novembre. Elles s’accompagneront des traductions en coréen, français et portugais du Brésil. Le jeu est notamment en promotion sur Steam jusqu’au 12 novembre et, au cas où je n’aurais pas été clair jusqu’ici, vous devriez y jouer.